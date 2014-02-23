Президент Польши призывает подтвердить легитимность власти в Украине через выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава польского государства сказал в воскресенье в Варшаве на встрече с представителями организаций, которые занимались предоставлением помощи участникам демонстраций в Украине.

«Я думаю, что мы все чувствуем определенное беспокойство, как себя найти в ситуации, когда уязвимы демократические стандарты и стандарты государственного права в условиях оценки и скажу откровенно, делая ставку на эффекты революции”, - сказал Коморовский.

Он выразил уверенность в том, что беспокойство должны чувствовать все, для кого важна демократия, отметив, что сомнения могут развеять результаты выборов.

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«Этим моментом являються всегда выборы, потому что даже если необязательно согласно Конституции была создана временная власть, если ее воспримет народ, покажут результаты выборов , то ситуация меняется, но демократическое стремление можно успокоить не только сегодня , но полностью после выборов”, - сказал Коморовский.

Он поддержал озвученную на встрече инициативу выслать международную группу наблюдателей за выборами в Украине.

”Это не может быть так, что следим за выборами только тогда, когда мы боимся, что их могут выиграть не обязательно наши друзья. Показываем себя демократами, когда проверяем и следим за тем, чтобы кто-то не поддался революционным эмоциям над избирательной урной, когда наши друзья имеют шанс выиграть”, - отметил Президент.

”Потому мы очень бы хотели, чтобы это был результат, который никто не поставит под сомнение, потому что он нам всем необходим чрезвычайно сильно потому, что нужен не только для успокоения колебаний формалистов теперь, но также для укрепления воли сотрудничества на будущее, потому что это не будет финал, а трудное начало”, - отметил Коморовский.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины вчера приняла постановление, которым отстранила Виктора Януковича с поста Президента Украины и назначил новые выборы на 25 мая , а сегодня назначил и.о. президента Александра Турчинова.

Янукович, точное местонахождение которого неизвестно, заявил, что не признает принятые парламентом решения и называет последние события в Украине государственным переворотом.

Последние изменения в Украине удалось добиться благодаря массовым акциям протеста , которые начались в ноябре 2013 из-за отказа украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, активно поддерживала член ЕС и крупнейший западный сосед украинев Польша.