Рыбак опроверг заявление Януковича о своем избиении (видеообращение)

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает корреспондент УНИАН.

«Находясь в больнице, я получил информацию о том, что якобы на меня какое-то было покушение, кто-то нападал на меня, стрелял в машину и прочее. Это абсурд, это выдумки. Я не помню за свою жизнь, чтобы на меня кто-то поднимал руку или какие-то другие действия были. Подобного и близко не было», - сказал бывший спикер парламента.

Рыбак отметил, что находится в больнице из-за ухудшения своего здоровья.

«Врач посоветовал мне полечиться, потому что стал высоким давление, головные боли. Принял уже процедуры - капельницы и т.д.», - сказал он.

При этом Рыбак выразил надежду, что сможет вернуться к исполнению своих обязанностей депутата уже через несколько дней.

Как сообщал УНИАН, вчера (22 февраля) экс-президент Украины Виктор Янукович в своем видеокомментарии журналистам, размещенном в сети интернет, заявил, что Рыбака, уволенного с должности председателя Верховной Рады, избили, и он находится в Донецке на лечении.