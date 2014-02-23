Рыбак опроверг заявление Януковича о своем избиении (видеообращение)
Экс-спикер Верховной Рады Владимир Рыбак опроверг заявление экс-президента Украины Виктора Януковича о своем избиении.
Об этом он сказал в своем видеообращении, передает корреспондент УНИАН.
«Находясь в больнице, я получил информацию о том, что якобы на меня какое-то было покушение, кто-то нападал на меня, стрелял в машину и прочее. Это абсурд, это выдумки. Я не помню за свою жизнь, чтобы на меня кто-то поднимал руку или какие-то другие действия были. Подобного и близко не было», - сказал бывший спикер парламента.
Рыбак отметил, что находится в больнице из-за ухудшения своего здоровья.
«Врач посоветовал мне полечиться, потому что стал высоким давление, головные боли. Принял уже процедуры - капельницы и т.д.», - сказал он.
При этом Рыбак выразил надежду, что сможет вернуться к исполнению своих обязанностей депутата уже через несколько дней.