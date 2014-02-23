В России уже отреагировали на отмену «языкового закона»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

«Надеюсь, что этот негативный шаг не усложнит нашего сотрудничества с будущим коалиционным правительством Украины. И вестись это сотрудничество, безусловно, будет на русском языке», - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что отмена регионального статуса для русского языка – негативный сигнал, и это может повлечь за собой сужение русскоязычного, в том числе образовательного, пространства в Украине.

Слуцкий заявил, что такое решение «побуждает нас войти в сотрудничество, причем самым практическим образом, с каждой семьей в Украине, которая не хочет отрываться от русского языка и от русского мира, чтобы дети в этих семьях могли получить образование и говорить на русском языке».

В тоже время он отметил, что о конкретных шагах говорить пока рано, они будут выработаны в ближайшие дни.

«Но, все-таки надеюсь на возможность обратного шага к возвращению русскому языку его статуса на Украине», - добавил Слуцкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, Верховная Рада приняла Закон «О признании утратившим действие Закона Украины «О принципах государственной языковой политики» (№5029-VI от 3 июля 2012 года).

Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что Закон “О принципах государственной языковой политики” противоречит Конституции Украины, положениям Европейской хартии региональных или миноритарных языков и принят Верховной Радой с грубым нарушение процедуры, установленной Конституцией и законами Украины.

Кроме того, отмечается, что закон был принят и введен в действие нелегитимно.

Закон был подготовлен с целью возобновить действие Конституции в части, которая определяет статус украинского языка как государственного и гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств, привести законодательство Украины в соответствие с нормами международного права в языковой сфере и с целью недопущения действия нелегитимного законодательного акта.

Справка УНИАН. 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О принципах государственной языковой политики», разработанный депутатами от Партии регионов Вадимом Колесниченко и Сергеем Киваловым.

Принятие этого закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешал использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.

10 августа 2012 года закон вступил в силу.

С 10 августа 2012 года ряд городских и областных советов приняли решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.