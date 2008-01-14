Стретович заявляет о договоренностях между Секретариатом Ющенко и ПР

Народный депутат от «Нашей Украины - Народной самообороны» Владимир Стретович открыто заявляет, что все события и перестановки в прокуратуре связаны с непубличными договоренностями между Секретариатом Президента и Партией регионов. Об этом Владимир Стретович сказал в интервью газете «Дело».

По мнению депутата в ближайшем будущем не будет назначения нового генпрокурора.

"Я думаю, что в ближайшее время, месяца два-три, такого кандидата не будет. В пятницу (11 января) состоялась встреча Президента с министром внутренних дел и прокурором. Во время нее глава государства поставил задачу о координации действий этих руководителей. Это четко указывает на то, что никаких изменений в Генпрокуратуре не произойдет", - сказал Стретович.

"У нас есть 180 подписей, которые мы собрали за отставку нынешнего генерального прокурора. Этот вопрос будет внесен в повестку дня сессии. Как пройдет голосование, другой вопрос. Там проявится, консолидирована ли сегодня коалиция или нет", отметил нардеп.

Об изменениях, которые происходят в столичной прокуратуре (на должность руководителя вместо Евгения Блаживского претендует Ренат Кузьмин) Владимир Стретович высказался так: "Связано с договоренностями между Секретариатом Президента и Партией регионов. Тут сказывается также влияние секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы Богатыревой. Хочу напомнить, что Ренат Кузьмин не владеет украинским языком. Я бы не советовал генпрокурору назначать на должности главных надзирателей людей, не владеющих государственным языком.

– Кому еще выгодно назначение Кузьмина в Киеве?

– Той самой группе, которая захватывала Киев два года назад, когда Янукович стал премьер-министром. У них тогда был лозунг: «Только дурак не едет на Киев». Вот с тех пор все спешно пришли в столицу и закрепились тут. Теперь им нужно реализовывать свои имущественные, земельные, административные интересы. Поэтому им нужен свой прокурор как механизм влияния.

– Кого конкретно имеете в виду?

– Я никого не имею в виду. Я просто говорю, что в украинской политике существует донецкий феномен. Ради защиты интересов этого феномена пытаются поставить Кузьмина на должность руководителя столичной прокуратуры.

– Так кто же конкретно, вы знаете?

– Знаю, но не скажу.