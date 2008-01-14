Депутаты соберутся обсудить предложение Ющенко

Сегодня в 11.00 начнется заседание Согласительного совета депутатских фракций, на котором планируется рассмотреть вопрос продления работы первой сессии Верховной Рады Украины VI созыва.

В соответствии с решением парламента от 28 декабря 2007 года об утверждении календарного плана проведения первой сессии Верховной Рады Украины VI созыва в январе 2008 года комитеты Верховной Рады Украины в установленном порядке прорабатывают 592 законопроекта к рассмотрению парламентом.

Как сообщал УНИАН, 8 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил официальное письмо председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, в котором обратился в парламент с предложением не проводить зимние каникулы.

Согласно предложению Президента, следующая сессия Верховной Рады шестого созыва должна открыться не в феврале, а 22 января, то есть в следующий вторник после закрытия первой сессии.

По мнению В.ЮЩЕНКО, отдых в несколько недель только недавно сформированной Верховной Рады нецелесообразен, а, учитывая ряд безотлагательных заданий перед властью, решения которых ожидает все общество, – аморален. Поэтому В.ЮЩЕНКО предлагает народным депутатам “на деле подтвердить готовность работать на благо народа и не перерывать свою законотворческую деятельность”.