В Ивано-Франковской области провели экскурсию в карпатской резиденции Януковича

Как сообщает издание Блиц-инфо на входе на территорию резиденции стоял только один охранник. Он не пропустил людей, и вызвал начальника охраны. Тот, придя, рассказал, что он не против провести экскурсию, но в середину дома никого впустить не может.

Также начальник охраны заявил, что никакого оружия у охраны нет, а защищать резиденцию от мародерства помогает Самооборона.

Читайте также“Паломничество” к резиденции Януковича «Межигорье» продолжается Несколько десятков людей прогулялись по территории резиденции. Люди фотографировались, заглядывали в окна дома и слушали рассказы начальника охраны о резиденции.

После получасовой прогулки франковчане отправились обратно в Ивано-Франковск.