Вооруженные люди пытались подкупить пограничников, чтобы те выпустили Януковича

Об этом сообщает ТСН.

Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, «когда контролеры прибыли оформить документы для вылета самолета, их встретила группа вооруженных людей. Эти люди предложили деньги за вылет без соответствующего оформления.

Читайте такжеИз Донецка не выпустили самолет с Януковичем«После того, как пограничники отказались от такого шага, к самолету подъехали два бронированных авто, а из самолета вышел Янукович. На одном из авто он покинул территорию аэропорта. Когда подкупить пограничников не удалось, Янукович сел в бронированный автомобиль и уехал. Куда собирался вылететь Янукович, пограничникам неизвестно, поскольку рейс не оформлялся», - отмечается в сообщении.