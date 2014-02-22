Сумской горсовет переименует одну из улиц города в честь Героев Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение на предложение руководителя фракции «ВО «Батькивщина» Александра Лысенко было проведено «консультативное» голосование, которое поддержали 52 из 57 депутатов, собравшихся в зале.

Городской голова Сум Геннадий Минаев также поддержал эту инициативу. Причем, именно он заявил, что такой может стать ул. Первомайская, где расположено здание горотдела милиции, и где 19 февраля произошли столкновения между сумскими протестующими и правоохранителями.

Впрочем, переименовывать улицу сразу депутаты не стали, а решили соблюсти всех процедур, как того требует законодательство, и вынести проект данного решения на ближайшую сессию горсовета.

Как сообщал УНИАН, Сумской городской совет сегодня на внеочередной сессии уволила с должности секретаря совета Алексея Мовчана и выразила недоверие исполнительному комитету. Также на внеочередной сессии 22 февраля приняли обращение к Верховной Раде Украины с требованиями импичмента Виктору Януковичу и назначении досрочных выборов Президента Украины и Верховной Рады; на период их подготовки назначить технический правительство; немедленно запретить Партию регионов и КПУ. Сегодня же на сессии отсутствовала в полном составе фракция Партии регионов, а секретарь горсовета Мовчан по словам оппозиционеров, отбыл в Харьков на съезд депутатов юго-восточных областей Украины.