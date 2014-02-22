Сумской горсовет переименует одну из улиц города в честь Героев Майдана
Сумской городской совет сегодня на внеочередной сессии согласилась переименовать одну из улиц города в честь тех, кто погиб на майдане Независимости в Киеве и назвать ее ул. Героев Майдана.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение на предложение руководителя фракции «ВО «Батькивщина» Александра Лысенко было проведено «консультативное» голосование, которое поддержали 52 из 57 депутатов, собравшихся в зале.
Городской голова Сум Геннадий Минаев также поддержал эту инициативу. Причем, именно он заявил, что такой может стать ул. Первомайская, где расположено здание горотдела милиции, и где 19 февраля произошли столкновения между сумскими протестующими и правоохранителями.
Впрочем, переименовывать улицу сразу депутаты не стали, а решили соблюсти всех процедур, как того требует законодательство, и вынести проект данного решения на ближайшую сессию горсовета.
Как сообщал УНИАН, Сумской городской совет сегодня на внеочередной сессии уволила с должности секретаря совета Алексея Мовчана и выразила недоверие исполнительному комитету. Также на внеочередной сессии 22 февраля приняли обращение к Верховной Раде Украины с требованиями импичмента Виктору Януковичу и назначении досрочных выборов Президента Украины и Верховной Рады; на период их подготовки назначить технический правительство; немедленно запретить Партию регионов и КПУ. Сегодня же на сессии отсутствовала в полном составе фракция Партии регионов, а секретарь горсовета Мовчан по словам оппозиционеров, отбыл в Харьков на съезд депутатов юго-восточных областей Украины.