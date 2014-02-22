Янукович не признает решения ВР о его устранении - Герман

Об этом в комментарии УНИАН сообщила советник Януковича Анна Герман.

“Президент не признает этого решения Верховной Рады и считает его незаконным. Всего полдня он находится в рабочей поездке в Харьков, что было трактовано как самоустранение”, - сказала Герман.

По ее словам, Янукович остается действующим Президентом и будет продолжать исполнять свои обязанности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Верховная Рада приняла постановление “О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий”. За соответствующий документ проголосовали 328 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.