Сторонники Тимошенко собираются под больницей «Укрзализныци» в Харькове
На территорию медучреждения заехал автобус с сотрудниками милиции в полном снаряжении.
В Харькове перед больницей «Укрзализныци» собираются сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в ожидании ее освобождения.
Как передает корреспондент УНИАН, перед воротами медучреждения по состоянию на 15.00 собрались около 50 сторонников политика и около 30 журналистов.
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По собственной информации УНИАН, на данное время Тимошенко территорию больницы не покидала.
На территорию медучреждения заехал автобус с сотрудниками милиции в полном снаряжении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.