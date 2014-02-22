Сторонники Тимошенко собираются под больницей «Укрзализныци» в Харькове

15:09, 22 февраля 2014
Политика
0

На территорию медучреждения заехал автобус с сотрудниками милиции в полном снаряжении.

Сторонники Юлии Тимошенко собираются, чтобы ее встретить

В Харькове перед больницей «Укрзализныци» собираются сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в ожидании ее освобождения.

Как передает корреспондент УНИАН, перед воротами медучреждения по состоянию на 15.00 собрались около 50 сторонников политика и около 30 журналистов.

Читайте такжеТимошенко выпустили из тюрьмы

По собственной информации УНИАН, на данное время Тимошенко территорию больницы не покидала.

На территорию медучреждения заехал автобус с сотрудниками милиции в полном снаряжении.

Читайте такжеРада освободила Юлию Тимошенко

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter