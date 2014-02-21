На Винниччине разрушили еще два памятника Ленину

15:23, 21 февраля 2014
Политика
7

Сегодня на Винниччине разрушили еще два памятника Владимиру Ленину. 

Ленин

В Ильинцах и Калиновке Винницкой области сегодня, 21 февраля, повалили памятники Ленину, которого люди считают "идолом коммунистов", передает Винница.info со ссылкой на @mikekomar.

Зруйнований пам'ятник Леніну у Вінниці

«Райцентр Калиновка Винницкой области также не спал и свалил вождя. 21.02», сообщает издание. 

Райцентр Илльенец Винницкая область / Винница.info

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter