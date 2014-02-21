На Винниччине разрушили еще два памятника Ленину
15:23, 21 февраля 2014Политика
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Сегодня на Винниччине разрушили еще два памятника Владимиру Ленину.
Разрушен памятник Ленину в Виннице
В Ильинцах и Калиновке Винницкой области сегодня, 21 февраля, повалили памятники Ленину, которого люди считают "идолом коммунистов", передает Винница.info со ссылкой на @mikekomar.
Разрушен памятник Ленину в Виннице
«Райцентр Калиновка Винницкой области также не спал и свалил вождя. 21.02», сообщает издание.
В райцентре Іллінець Винницкой области свалили Ленина / Винница.info
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