На Винниччине разрушили еще два памятника Ленину

В Ильинцах и Калиновке Винницкой области сегодня, 21 февраля, повалили памятники Ленину, которого люди считают "идолом коммунистов", передает Винница.info со ссылкой на @mikekomar.

«Райцентр Калиновка Винницкой области также не спал и свалил вождя. 21.02», сообщает издание.