Ющенко и Шойом посетили две школы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Венгерской Республики Ласло ШОЙОМ посетили в селе Вилок Виноградовского района Закарпатской области две общеобразовательные школы: школу №1 с украинским языком обучения и школу №2 с преподаванием на венгерском языке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, в своем поздравительном слове на школьном дворе В.ЮЩЕНКО отметил, что тема образования, среди прочих, будет обсуждаться во время сегодняшнего короткого визита в Украину Президента Венгерской Республики.

По словам В.ЮЩЕНКО, очень важно, чтобы в школы с преподаванием на венгерском языке вернулся язык украинский – в объемах, достаточных для того, чтобы их выпускники имели доступ к высшему образованию в украинских учебных заведениях. Президент Украины подчеркнул, что необходимо обеспечить закарпатские школы всем необходимым для обучения и преподавания украинского и венгерского языков.

«Основной лейтмотив встречи с Президентом Венгрии – как предоставить нашему двустороннему сотрудничеству, начиная с темы образования, отношений между обществами, между краями, между государствами, еще большей динамики», – сказал В.ЮЩЕНКО, прибавив, что «за последние полтора-два года политические, дипломатические отношения с Венгрией стали значительно активнее».

В то же время Президент Украины отметил, что увеличение товарооборота между странами в 2,5 раза за последние 10 месяцев говорит о «колоссальных возможностях наших отношений».

Со своей стороны Президент Венгрии сказал, что его страна высоко ценит украинские усилия, направленные на поддержку венгерского общества. Он отметил, что доступ к образованию на родном языке является важным в первую очередь для того, чтобы венгры оставались в Украине. Л.ШОЙОМ согласился с необходимостью изучения в таких школах украинского языка, как государственного. «Это означает вход их выпускников в украинское общество по всей территории Украины», – прибавил Президент Венгрии.

Л.ШОЙОМ, кроме того, сообщил, что Венгрия стала той страной, которая, войдя в Шенгенскую зону, смогла сберечь благоприятный визовый режим для граждан Украины, оставив границу прозрачной. «Введение Шенгенской зоны не повлекло появления новой границы между Украиной и Венгрией. Мы все делаем для того, чтобы границы были более прозрачными», – сказал он.

Президент Венгрии также подтвердил свои планы осуществить официальный визит в Украину в марте 2008 года, чем засвидетельствовать высокий уровень двусторонних отношений.

В подарок от В.ЮЩЕНКО два учебных заведения села Вилок получили компьютерные классы, литературу, а также три школьных автобуса.