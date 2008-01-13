Черновецкий поздравил Саакашвили

Киевский городской голова Леонид Черновецкий поздравил Михаила Саакашвили с победой на внеочередных выборах президента Грузии.

Как сообщает газета "Хрещатик", в своем поздравлении мэр Киева отметил, что эта победа является высокой оценкой его предыдущей политической деятельности.

Леонид Черновецкий пожелал Президенту Грузии крепкого здоровья, счастья и весомых достижений на наивысшей государственной должности на благо грузинского народа.

«Уверен, что благодаря Вашей энергии и опыту в деле развития государства, грузино-украинские отношения получат новый импульс, а города Тбилиси и Киев, как им надлежит, и в дальнейшем будут воплощать в жизнь общие программы, направленные на последующий прогресс, повышение благосостояния и взаимное духовное обогащение грузинской и украинской наций», - отметил Черновецкий.

Как сообщалось, сегодня Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила на своем заседании окончательные итоги президентских виборов. В соответствии с окончательными итогами выборов, победу одержал Михаил Саакашвили, набравший 53,47 процентов голосов избирателей - участников выборов.