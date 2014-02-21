Сегодня в Польше зажгут свечи в память о погибших на Майдане
Акцию, о которой вчера объявил глава правительства Польши Дональд Туск, поддержал президент Бронислав Коморовский.
Президент Польши Бронислав Коморовский поддержал акцию солидарности с украинцами, в рамках которой планируется по всей стране сегодня зажечь свечу в память о погибших в Украине, сообщает TVN Warszawa.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, глава Польского государства распространил на своем Twitter информацию об этой акции, о которой вчера объявил глава правительства Польши Дональд Туск.
В сообщении призывается зажечь свечу сегодня в 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву) и распространить этот призыв дальше.
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Акцию солидарности с украинцами уже несколько дней проводят в столице Польши, Варшаве, возле посольства Украины, в которой каждый раз принимают участие несколько сотен человек: как украинцев, так и поляков.
Вход в диппредставительство выложен свечами в память о погибших и цветами.
Участники акции постоянно призывают украинскую власть прекратить насилие, а польскую - содействовать этому, а также наказанию ответственных за кровопролитие.
Акции солидарности, в которых принимают участие также польские политики, проходят и в других польских городах.