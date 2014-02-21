Взаимопонимание с Януковичем невозможно без согласия Майдана - Туск

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал сегодня глава польского правительства Дональд Туск.

”Понимание еще нет, только согласована суть возможного понимания, поскольку должны согласовывать такое понимание граждане. Никто не должен питать иллюзий, что без Майдана, фактических лидеров манифестаций, будет возможно какое-то понимание, которое будет выполняться”, - сказал Туск, которого цитирует РАР.

Он отметил, что европейские министры выполнили важную работу, подчеркнув, что парафирование согласованного документа может стать базой для понимания, которое разрешит конфликт в Украине.

”Я, однако, был бы очень осторожным в прогнозировании конца конфликта. Все понимаем, что должны чувствовать люди на Майдане, трудно сейчас считать, что в Украине, в частности в Киеве, есть энтузиасты достижение взаимопонимания с Януковичем”, - сказал польский премьер.

”Мы должны подождать, важные дела будут происходить во время консультаций с Майданом”, - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 20 февраля проходят переговоры министров иностранных дел Польши, Германии и Франции с Януковичем с целью разрешения кризиса в Украине.

Утром пресс-служба главы государства заявила, что Президент Украины, лидеры оппозиции, представители Европейского Союза и Российской Федерации во время переговоров по урегулированию политического кризиса в Украине договорились о парафировании Соглашения по урегулированию кризиса. Подписание этого соглашения анонсировали на 12.00.