В ВР едва не избили депутата, который предложил перенести заседание
Конфликт состоялся после того, как регионал Грушевский заявил, что в сессионном зале слишком мало депутатов для того, чтобы принимать какие-то решения.
Народного депутата от Партии регионов Виталия Грушевского едва не избили в сессионном зале парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении Грушевский заявил, что сейчас в сессионном зале очень мало депутатов для того, чтобы принимать какие-то решения.
Он прибавил, что возвращение к действию Конституции 2004 года не разрешит конфликт в Украине и необходимо, чтобы депутаты собрались завтра и принимали решение подавляющим большинством голосов.
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Этоо выступление вызвало гнев народных депутатов от оппозиции. После завершения выступления Грушевского хотели избить депутаты от оппозиции, создалась толкотня. Разнимать оппозиционеров и Грушевского бросился «регионал» Нестор Шуфрич.
Потом взял слово с трибуны внефракционный депутат Петр Порошенко, который предложил почтить память погибших минутой молчания.
После этого инцидент был исчерпан.