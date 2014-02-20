В ВР едва не избили депутата, который предложил перенести заседание

Народного депутата от Партии регионов Виталия Грушевского едва не избили в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении Грушевский заявил, что сейчас в сессионном зале очень мало депутатов для того, чтобы принимать какие-то решения.

Он прибавил, что возвращение к действию Конституции 2004 года не разрешит конфликт в Украине и необходимо, чтобы депутаты собрались завтра и принимали решение подавляющим большинством голосов.

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Этоо выступление вызвало гнев народных депутатов от оппозиции. После завершения выступления Грушевского хотели избить депутаты от оппозиции, создалась толкотня. Разнимать оппозиционеров и Грушевского бросился «регионал» Нестор Шуфрич.

Потом взял слово с трибуны внефракционный депутат Петр Порошенко, который предложил почтить память погибших минутой молчания.

После этого инцидент был исчерпан.