Еще один нардеп вышел из Партии регионов

"Я не собираюсь поддерживать ни одну политическую силу, которая имеет отношение к этому конфликту. Я не поддерживаю ни их настоящих целей, ни тем больше средств. Поэтому я объявляю о своем выходе из партии и фракции Партии Регионов. Я останусь беспартийным и внефракционными", - заявил Геннадий Бобов.

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В заявлении Бобова, переданном УНИАН, говорится, что пролитая в Киеве кровь, создана ситуация, которая поставила под сомнение соборность и независимость нашего государства - это ответственность всех без исключения политических сил.

"Кто стоял за всем этим процессом и меру вины каждого должен установить беспристрастное следствие и суд", - подчеркнул он.

"Я никогда не имел и не хочу иметь ничего общего с людьми на чьих руках кровь, и в чьих мыслях только власть. Мои избиратели выбирали меня не для поддержки процессов, которые толкают Украину в хаос гражданского противостояния", - заявил Бобов.