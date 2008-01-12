Тимошенко комментирует президентский вариант закона о Кабмине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что президентский вариант закона “О Кабинете министров Украины” сокращает полномочия правительства.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в интервью телеканалу “Интер” в субботу.

“Этот законопроект увеличивает полномочия Президента и сокращает полномочия Кабинета министров. Мы будем изучать этот законопроект”, - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Закон “О Кабинете министров Украины” должен отвечать положениям Конституции.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду законопроект “О Кабинете министров Украины”. Документ зарегистрирован 11 января 2008 года.

В настоящее время действующим является закон о Кабинете министров, который 12 января 2007 года приняла Верховная Рада V созыва, преодолев вето Президента.