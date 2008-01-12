Тимошенко: очереди в Ощадбанке - следствие высокого недоверия граждан к власти

Возникновение очередей в отделениях Ощадбанка в связи с компенсационными выплатами за обесцененные вклады в Сбербанке СССР стало следствием высокого недоверия граждан к власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Мне очень жаль, что такое хорошее дело сопровождается очередями в Ощадбанке. Очереди не являются свидетельством плохой работы сотрудников банка - они работают день и ночь, без выходных и с большой нагрузкой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что правительство выполнит все обязательства по возвращению обесцененных вкладов, и на эти цели в государственном бюджете предусмотрены соответствующие ресурсы.

«Каждый человек, который регистрируется как собственник сбережений, получит предложение о том, чтобы почтальон принес деньги домой. Но именно вследствие колоссального недоверия к власти, которое накопилось за последние 17 лет, люди не хотят ждать даже почтальона. Люди хотят прийти, выстоять очередь и как можно быстрее получить свои деньги», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, возникновение ажиотажа вокруг компенсационных выплат связано также с тем, что людям не за что жить, и они хотят как можно быстрее получить свои деньги.

Премьер заявила, что правительство не намерено ограничивать сроки регистрации вкладчиков.