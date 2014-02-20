Запорожский горсовет призывает Президента провести референдум по Конституции

Соответствующее требование к главе государства содержится в принятом 19 февраля на внеочередной сессии обращении депутатов Запорожского горсовета к Президенту Украины и гражданам Украины «О политической ситуации в Украине и путях ее преодоления», опубликованном сегодня на официальном сайте горсовета.

«С целью прекращения кровопролития, возвращения государства к миру, призываем Президента Украины и граждан Украины решить вопросы возвращения к Конституции 2004 года, целесообразности федеративного устройства страны и определения внешнеполитического курса путем проведения Всеукраинского референдума», - говорится в обращении.

Так же в обращении выдвигается требование к «лидерам всех политических сил» «отказаться от силовых сценариев и вернуться и вернуться за стол переговоров для конструктивного диалога в поисках выхода из сложившейся ситуации».

Обращение подписали представители всех политических сил, представленных в Запорожском горсовете – фракций ПР, ВО «Батькивщина», КПУ, а также фракции «Рідне місто» и уполномоченный представитель внефракционных депутатов.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. По предварительным данным, погибли 26 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.

19 февраля в СБУ заявили, что Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции.