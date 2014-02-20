На Майдане Незалежности горят щиты под елкой
10:45, 20 февраля 2014Политика
2
На Майдане Незалежности горят щиты, установленные вокруг каркаса новогодней елки.
На Майдане возгорание у основания елки
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, в Службу спасения «101» поступает большое количество сообщений о пожаре в здании Национальной музыкальной академии имени Чайковского.
Во время разведки спасатели определили, что помещение консерватории не горит.
Читайте такжеДом профсоюзов выгорел дотла
Горят деревянные щиты, которыми была огорожена новогодняя елка. Для борьбы с огнем спасатели прокладывают магистральную линию от пожарного автомобиля, который находится возле ТРЦ «Глобус».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter