На Майдане Незалежности горят щиты под елкой

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, в Службу спасения «101» поступает большое количество сообщений о пожаре в здании Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Во время разведки спасатели определили, что помещение консерватории не горит.

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Горят деревянные щиты, которыми была огорожена новогодняя елка. Для борьбы с огнем спасатели прокладывают магистральную линию от пожарного автомобиля, который находится возле ТРЦ «Глобус».