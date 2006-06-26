Cпикером должен стать Кинах

Руководители 20 предприятий пищевой, металлургической и машиностроительной отраслей убеждены, что спикером парламента должен стать председатель Партии промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ.

Об этом говорится в заявлении руководителей предприятий, переданном УНИАН.

“Бизнес уверен, что должность председателя Верховной Рады Украины должен занять взвешенный, опытный, мудрый политик, который будет руководствоваться в своих действиях интересами экономики и общества и сможет обеспечить конструктивное сотрудничество с будущим Кабинетом Министров Украины”, - отмечается в документе.

В письме подчеркивается, что после вступления в силу конституционной реформы центр принятия определяющих для развития государства решений смещается в Верховную Раду, качество работы которой, убеждены руководители предприятий, будет зависеть от эффективности работы спикера, его личных качеств, таких как профессионализм, порядочность, нравственность, организаторские способности.

При этом, отмечают авторы документа, отечественная экономика и бизнес на сегодня как никогда нуждаются в прогнозируемых, стабильных условиях развития, реализации ряда мероприятий по защите отечественных экспортеров, создании условий честной, прозрачной конкуренции, усилении защиты внутреннего рынка.

„Считаем, и это мнение разделяет немало лидеров бизнеса и флагманов экономики, что именно председатель ПППУ Анатолий КИНАХ должен быть выдвинут на должность председателя Верховной Рады, ведь он владеет всеми необходимыми для организации конструктивной работы парламента качествами, которые, без преувеличения, станут незаменимыми в нынешних сложных общественно-политических, социально-экономических условиях”, - говорится в документе.

В то же время в заявлении отмечается, что отечественная экономика и бизнес, как и украинское государство, выигрывают лишь тогда, когда будущий спикер, осознавая свою персональную ответственность перед народом и государством, будет направлять свой опыт и умение не на сдерживание активности и инициативности будущего премьера, а на обеспечение эффективного законотворческого процесса.

“Бизнес рассчитывает на то, что политик-прагматик, которым является А.КИНАХ, став председателем парламента и расставив верные ориентиры, будет руководствоваться, прежде всего, интересами экономики, предпринимательства, государства и общества”, - резюмируется в документе.

Текст заявления подписали, в частности, руководители заводов „Запорожавтоматика”, ”Радар”, „Радий”, „Электронмаш”, „Киевприбор”, Запорожского титаномагниевого комбината, завода безалкогольных напитков (г. Запорожье) и ряда других.

Как сообщал УНИАН, завтра фракция «Наша Украина» определит свою кандидатуру на должность председателя ВР, на которую претендуют Петр ПОРОШЕНКО, А.КИНАХ и Владимир СТРЕТОВИЧ.