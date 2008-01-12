Тимошенко рассказала, о чем говорила с российским премьер-министром

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что правительству удастся выйти на прямые соглашения с Россией о поставках газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Коррупция и тень должны уйти из системы поставок газа в Украину вместе с «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго». Все наши действия будут направлены на то, чтобы перейти на прямые соглашения между Украиной и Россией о поставках природного газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что она направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО предложения по персональному составу украинской части российско-украинского комитета экономического сотрудничества, созданного в рамках межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

«Мы ожидаем сейчас от Президента утверждение указом обновленной украинской части этого комитета», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в ходе недавно состоявшегося телефонного разговора с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ обсуждался вопрос о неотложном начале общей работы по подготовке заседания комитета.

«Мы также договорились, что в ближайшее время перейдем к проведению встречи и доработке тех вопросов, которые, к сожалению, между Украиной и Россией не развязаны», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГазЭнерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.