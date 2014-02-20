На Полтавщине активисты остановили три автобуса с титушками

"Слышали, что милиция не пропускает людей в Киев. Решили с местными активистами пойти на блок-пост ГАИ, что в начале объездной дороги, проконтролировать ситуацию. Вдруг видим, по трассе на Киев, один за другим едут три автобуса. Номера донецкие. Решили остановить и проверить, что там за пассажиры", - говорит лубенский митингующий Александр Жданенко, 54 года.

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Как сообщает Gazeta.ua, в салонах автобусов сидело около 80 молодых парней спортивного телосложения. С собой они везли деревянные палки и каски. Активисты конфисковали эти предметы. Предполагаемых титушек выстроили возле автобусов и потребовали на видеокамеру назвать имя и фамилию каждого, место назначения и причину поездки.

Активисты отмечают, что пасажиры автобусов вели себя преимущественно спокойно.

Автобусы отправили обратно, в Донецк . В Харьков их будет сопровождать машина ГАИ, в которой вместе с милиционерами поехали двое местных активистов.