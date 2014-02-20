В КГГА говорят, что неизвестные пытались захватить РГА, МВД и очевидцы отрицают

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"По состоянию на 01:30 около 100 человек с битами пытаются попасть в помещение РГА, при этом они применяют бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

В здании находится глава района.

Вместе с тем, согласно сообщению, неизвестные подожгли по меньшей мере два автомобиля правоохранителей, которые прибыли на место события.

В свою очередь в МВД отрицают попытку захвата Деснянской райгосадминистрации. Как сообщили в столичном Главке милиции около двух часов назад группа неизвестных лиц зажгла легковой автомобиль, который был припаркован возле кинотеатра " Флоренция", бросив в него предмет с пыл смесью. Как отметили в милиции пока никаких противоправных действий возле райгосадминистрации не происходит.

Как сообщает корреспондент УНИАН, возле Деснянской администрации не происходило никаких событий. Не было попыток захватить администрацию и поджогов автомобиля.

Эту информацию подтверждают и активисты сообщества Евромайдан: "под Деснянской РГА все было и остается тихо".

"Даже фото выслали, никакого "штурма" и сожженных машин там сейчас нет. Похоже на то, что пресс-служба КГГА разослала "утку", - отмечено в сообщении.

Ранее активисты сообщества Евромайдан SOS сообщали о том, что на Троещине возле школы № 220 (район вул.Цветаевої) были сожжены авто. Активисты сообщали о том, что по предварительной информации, поджог совершили двое ребят.