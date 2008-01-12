Тимошенко обратилась к Ющенко с просьбой сменить генерального прокурора

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой сменить генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам в Кабинете министров.

«На этой неделе коалиция будет определяться, как рассматривать этот вопрос и когда», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер-министр напомнила, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Александра МЕДВЕДЬКО с должности генпрокурора, инициированной фракциями коалиции.

В то же время Ю.Тимошенко отметила, что в соответствии с Конституцией генерального прокурора освобождает и назначает Президент Украины.

«В начале прошлой недели я обратилась через главу Секретариата Виктора БАЛОГУ к Президенту, чтобы он направил такое представление в Верховную Раду для смены генерального прокурора. Но, я думаю, время покажет, как будут развиваться события», - прибавила глава правительства.