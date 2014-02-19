Черновицкий облсовет запретил силовикам покидать пределы области

Как передает корреспондент УНИАН, среди них запрет на территории области деятельности Партии регионов и Коммунистической партии. За такое решение проголосовали 52 из 59 присутствовавших депутатов.

Также депутаты облсовета 55 голосами выразили недоверие председателю ОГА Михаилу Папиеву. Недоверие высказали лишь с 4-й попытки под натиском присутствующих в зале митингующих, в частности, активистов «Правого сектора».

Среди других принятых решений передача всей полноты власти в области Черновицком областном совете и Народной рады области. Также депутаты проголосовали за невыполнение указов Президента Украины Виктора Януковича и необходимость его отставки.

Депутаты также запретили покидать пределы области всем представителям силовых структур, которые дислоцируются в регионе.

Кроме того, депутаты приняли обращение к радам всех уровней Украины с требованием недопущения территориальных потерь и федерализации.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах несколько тысяч митингующих более часа блокировали помещение ОГА, требуя от губернатора Папиева написать заявление об отставке и выйти из Партии регионов. После длительного давления митингующих Папиев таки написал заявление об отставке.