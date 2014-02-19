За урегулирование ситуации ответственный Янукович - премьер Британии

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Кэмерона, размещенном на сайте британского правительства.

Читайте такжеЯнукович поручил Клюеву, Лукаш и Портнову организовать переговоры с оппозицией”Я глубоко обеспокоен событиями, которые мы видим в Украине. Насилие со всех сторон есть полностью неприемлемым и Президент Янукович несет конкретную ответственность за отзыв правительственных сил и за деэскалацию ситуации. Насилие не является ответом на решение политических разногласий по всей стране”, - говорится в заявлении Кэмерона.

Он добавил, что Янукович должен пойти на диалог с оппозицией и работать со всеми сторонами в Украине для согласования пакета политических реформ, которые бы отражали демократические устремления украинского народа.

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”Это поворотный момент для будущего Украины. Работая с нашими международными партнерами, мы сделаем все возможное для помощи Украине вернуться на тропу стабильности, демократии, процветания”, - заявил глава британского правительства. ”Президент Янукович не должен питать иллюзий - мир следит за его действиями и те, кто причастен к насилию, будут отвечать”, - отметил Кэмерон.