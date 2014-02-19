В Полтаве милиция оттеснила митингующих от ОГА, люди готовятся к новой атаке

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как митингующие начали забрасывать админздание коктейлями Молотова и петардами, из ОГА вышли около 200 правоохранителей в шлемах и со щитами.

Они начали отбиваться от протестующих свето-шумовыми гранатами. Правоохранители оттеснили протестующих с площади возле ОГА.

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Митингующие отступили. Вместе с тем они отовсюду несут коктейли Молотова и камни, а также разбирают бордюр.

Как сообщал УНИАН, после погрома и поджога центрального офиса Полтавской областной организации Партии регионов митингующие пришли в облгосадминистрации и начали бить окна и штурмовать админздание Полтавской ОГА.