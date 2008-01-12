У Медведько с Луценко всегда были ”нормальные человеческие отношения”

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заверяет, что не существует никаких проблем в сотрудничестве органов прокуратуры и МВД и, в частности, у него лично нет никаких противоречий с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил на пресс-конференции в Киеве.

«У меня с Ю.ЛУЦЕНКО были всегда нормальные отношения, когда он работал в 2005 году (в должности министра), и когда сейчас пришел. У нас с ним нормальные человеческие отношения», - сказал А.МЕДВЕДЬКО, отметив при этом: «И вообще, я с 2002 года работаю в руководящих должностях в Генпрокуратуре, и с кем бы я ни работал, ни один работник правоохранительных органов не скажет что-то плохое о моем профессионализме, моральных качествах и т.п. А то, что бывают определенные недоразумения, определенные трения, это нормальное явление».