Генпрокуратура еще не может браться за уголовные дела против Цушко

Генпрокуратура Украины не может продолжить расследования уголовных дел, в которых фигурирует бывший министр МВД Василий ЦУШКО, поскольку возбуждение этих дел до сих пор обжалуется в судах различных инстанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Мы фактически не имеем возможности расследовать уголовные дела в отношении В.ЦУШКО, поскольку фактически не можем забрать их из суда», - сказал он, пояснив при этом, что эти дела находятся и обжалуются сторонами либо в судах первой инстанции, либо в апелляционном суде.

Последнее рассмотрение дел, по его словам, должно было состояться 9 января. Но их рассмотрение было опять отложено.

«Как только заберем (дела из суда – УНИАН), будем их расследовать», - заверил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Печерский райсуд Киева по жалобе адвоката В.ЦУШКО отменил постановление о возбуждении 4 уголовных дел, связанных с захватом здания Генпрокуратуры 24 мая, в том числе и в отношении в то время министра внутренних дел. Решение об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел Печерский суд принял на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка.

В осуществлении Генпрокуратуры оставалось еще одно, пятое уголовное дело, возбужденное одним из следователей Главного следственного управления Генпрокуратуры по факту захвата этого ведомства.

25 июня Генпрокуратура обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Печерского райсуда об отмене постановления, изданного в то время и.о. генпрокурора Виктором ШЕМЧУКОМ, о возбуждении уголовного дела в отношении В.ЦУШКО.

21 ноября Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда, которым были закрыты уголовные дела в отношении В.ЦУШКО.