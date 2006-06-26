Терехин не хочет быть министром без Пинзеника

Сергей Терехин не собирается на данном этапе возвращаться в кресло министра экономики и считает, что это министерство с нынешними функциями вообще не нужно Украине.

"На данном этапе я не собираюсь возвращаться в кресло министра экономики", - цитирует слова экс-министра его пресс-служба.

Терехин высказал мысль, что Минэкономики и Минфин необходимо объединить, ведь "Украине не нужно министерство экономики с ныне существующими функциями".

"Главным инструментом проведения политики правительства является бюджет, который разрабатывает Минфин. Доходы и расходы бюджета базируются на макроэкономических предусмотрениях Минэкономики. В теории, Минэкономики может предлагать правительству приоритетность целевых бюджетных программ. При этом Минфин отвечает за соблюдение бюджетной дисциплины", - рассказал Терехин о взаимосвязи между этими двумя министерствами.

"В унитарной (не федеративной) государству Минфин и Минэкономики должны стать одним ведомством, на манер унитарной Франции, где существует министерство экономики и финансов", - заявил Терехин.

"А функции регулирования внутренней и внешней торговли передане Минпрому, который опекается здоровьем экспорта и защитой от чрезмерного импорта", - добавил он.

На вопрос, не было бы лучше прийти к правительству и обеспечить реформу министерств, Терехин ответил, что объединение Минэкономики и Минфина возможно в случае "полного согласования взглядов министров и премьера".

"Насколько мне известно, действующий министр финансов не останется на своей должности. К сожалению, на сегодня я не вижу ни одного человека, экономические и моральные взгляды которого так совпадают с моими. Поэтому подожду. Наверное к переназначению Пинзеника", - заявил он.

Вместе с тем Терехин отметил, что казначейство может быть поглощено Минфином, поэтому его руководитель должен назначаться министром.

Он также рассказал, что руководителем налоговой "станет умный и просвещенный человек из региона, сюрпризный для налогоплательщиков".

Украинская правда