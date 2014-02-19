Депутаты призывают немедленно начать заседание ВР

19 народных депутатов призывают «немедленно начать пленарные заседания» Верховной Рады Украины и принять решение для остановки кровавого развития событий.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, которое подписали Владимир Литвин, Олег Ляшко, Игорь Еремеев, Виктор Тимошенко, Валерий Мошенский, Сергей Лабазюк, Степан Ивахив, Сергей Мартыняк, Виктор Пилипишин, Григорий Заболотный, Виталий Чудновский, Леонид Сергиенко, Олесь Доний (все внефракционные) и Юрий Благодир, Юрий Шаповалов, Екатерина Ващук, Николай Рудьковский, Виктор Развадовский, Виктор Бондарь (фракция Партии регионов).

В заявлении сказано, что « Украина в смертельной опасности. Ее охватывает гражданская война. Силовые действия обернулись массовым кровопролитием и погромами», и «дальнейшие попытки остановить противостояние словами и призывами, взаимными обвинениями недопустимы и преступные».

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Авторы заявления отмечают, что «Верховная Рада обязана принять на себя свою ответственность за разрешение гражданского конфликта». «Призываем всех народных депутатов немедленно начать пленарные заседания, принять исчерпывающие решения для остановки кровавого развития событий и урегулирования противостояния мирными средствами. Не прерывать работу Верховной Рады до разрешения конфликта, рассматривать все вопросы публично, исключительно в сессионном зале», - говорится в заявлении.

Как известно, сегодня, 19 февраля, парламент должен был работать в пленарном режиме, но накануне председатель ВР Владимир Рыбак заявил, что заседания не будет, а следующее заседание состоится 20 февраля в 10.00.