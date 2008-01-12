Досрочные выборы глав местных властей могут пройти не раньше 30 марта

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендует парламенту назначить внеочередные выборы отдельных сельских, поселковых и городских председателей на воскресенье, 30 марта 2008 года.

Как сообщили УНИАН в информационном управлении аппарата ВР, на своем заседании комитет рассмотрел обращения отдельных местных советов и заслушал информацию председателя подкомитета по вопросам избирательного законодательства и объединений граждан Сергея ПОДГОРНОГО об обращении местных советов относительно досрочного прекращения полномочий сельских поселковых, городских председателей.

Члены комитета обратили внимание на то, что в соответствии с нормами статьи 85 Конституции Украины, статей 14 и 15 Закона "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внеочередные выборы сельского, поселкового, городского председателя назначаются Верховной Радой Украины в случае досрочного прекращения полномочий соответствующего председателя на воскресенье не позже чем за 70 дней до дня выборов.

Учитывая это комитет решил рекомендовать парламенту назначить внеочередные выборы на воскресенье, 30 марта 2008 года.

Также комитет поручил С.ПОДГОРНОМУ выступить на пленарном заседании Верховной Рады по этому вопросу.