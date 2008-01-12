МИД стремится отменить визовый режим между Украиной и Евросоюзом

В 2008 году Министерство иностранных дел рассчитывает начать переговоры с Европейским Союзом об отмене визового режима для украинцев.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» сказал министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

«На этот год мы запланировали себе и обязательно поставим вопрос перед ЕС о начале переговоров об отмене визового режима вообще. Пусть это среднесрочная цель, но мы будем к ней настойчиво стремиться», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Министр напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом.

«Получен очень неплохой результат, действительно ориентированный на людей. Мы сегодня даем им возможность ощутить, что они не отрезаны от Европы, что у них появилось значительно больше шансов спокойно и свободно путешествовать», - считает В.ОГРЫЗКО.