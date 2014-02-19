Украинцы заблокировали КПП ”Корчева - Краковец” на границе с Польшей

Несколько сотен украинцев заблокировали движение через один из самых больших пунктов пропуска на границе с Польшей - ”Корчева - Краковец”.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс - службе Пограничной службы Польши.

Пресс - секретарь Бещадского отдела польских пограничников Эльжбета Пикор сказала агентству, что движение через этот пункт пропуска, который является крупнейшим в Подкарпатском воеводстве, остановилось сегодня утром.

”Утром украинская пограничная служба сообщила польским пограничникам о том, что на пути к пункту пропуска «Корчева – Краковец» с украинской стороны блокируется дорога. Собирается все больше людей. Украинские пограничники прекратили работу, потому что нет возможности въезда и выезда”, - сказала собеседница агентства.

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Она отметила, что польская пограничная служба рекомендует лицам, желающим поехать в Украину, воспользоваться другими пунктами пропуска.

Пресс - секретарь польской пограничной службы Агнешка Голиас сказала УНИАН, что польская сторона по состоянию на утро 19 февраля не располагает данными о том, что еще какие-то из семи действующих автомобильных пунктов пропуска с Украиной были заблокированы.

”Ситуация развивается очень динамично. Сейчас не знаем, что будет через час. Сначала мы имели информацию, что там 20 человек, теперь есть информация, что там уже 200”, - сказала она, рассказывая о блокировании пункта пропуска ”Корчева - Краковец”.

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По данным польских пограничников, в прошлом году наземные пункты границе Украины и Польши пересекли около 5960000 автомобилей, или в среднем более 16 тыс. в сутки.

Согласно ранее обнародованным данным, крупнейшим пунктом пропуска на польско-украинской границе, который может пропустить 7000 автомобилей, является ”Дорогуск-Ягодин” в Волынской области, в то время как пропускная способность большинства других пунктов составляет около 2-3 тысяч авто в сутки.

Самым маленьким пунктом является ”Крощенко - Смильница”, через который границу пересекают лишь несколько сотен автомобилей.