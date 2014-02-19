В Виннице активисты заблокировали движение в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, 19 февраля в центре Винницы с 7 часов утра заблокировано движение транспорта по центру города.

Активисты продолжили забастовку, которая началась 18 февраля в связи с кровавыми событиями в Киеве. Движение транспорта заблокировано по Соборной, Театральной, части Первомайской. Пропускают только скорые помощи.

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Со стороны спальных микрорайонов доехать можно только до Универмага. Со стороны Замостье - через центральный мост - до Главпочтамта.

Есть информация, что перекроют движение по Киевскому мосту.