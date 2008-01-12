Житомирский облсовет блокирован конфликтом вокруг 9 депутатов, отозванных БЮТ

Житомирский областной совет в который раз прервал свою работу из-за неопределенности с полномочностью 9 депутатов от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Житомирского облсовета.

"Депутаты рассмотрели стратегические для области вопросы – Программу социально-экономического развития и бюджет. За них проголосовало абсолютное большинство присутствующих депутатов: 77 из 79", - сообщила журналистам председатель Житомирского облсовета Ирина СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, однако не удалось рассмотреть еще три вопроса, напрямую связанные с бюджетом области, поскольку депутат от фракции БЮТ Виталий ФРАНЦУЗ объявил решение фракций БЮТ и “Наша Украина” о перерыве в работе сессии в связи с неопределенным положением девяти депутатов от БЮТ, которых эта фракция считает неполномочными.

При этом И.СИНЯВСКАЯ уточнила, что часть представителей этих двух фракций убеждена, что голоса тех, к кому был применен императивный мандат, на предыдущих сессиях не учитываются, следовательно кворума на тех заседаниях не было.

На сессии И.СИНЯВСКАЯ обнародовала решение суда, которое обязывает руководство областного совета обеспечить участие в сессии уже упомянутых девяти депутатов-бютовцев.

После консультаций облсовет решил объявить 20-дневный перерыв, чтобы дать время соответствующим судебным инстанциям и правоохранительным органам для вынесения окончательного вердикта по делу. Это решение депутатского корпуса голова областного совета И.СИНЯВСКАЯ назвала абсолютно целесообразным.

Следующее заседание 13-й сессии Житомирского облсовета назначено на 30 января.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2007 года межпартийный съезд БЮТ прекратил полномочия 9 депутатов Житомирского областного совета.

9 ноября 2007 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по делу блокирования Житомирской территориальной избирательной комиссией применения императивного мандата к депутатам Житомирского облсовета.

15 ноября в Житомирский облсовет поступило постановление Департамента Государственной исполнительной службы об открытии исполнительного производства, которым облсовету запрещено допускать к участию в сессии 9 депутатов от БЮТ. При этом датированным 14 ноября постановлением Андрушевского районного суда председатель облсовета обязан допустить к участию в сессии этих депутатов.

20 декабря 2007 г. председатель Житомирского облсовета И.СИНЯВСКАЯ обратилась с письмом к губернатору области Юрию ЗАБЕЛЕ, в котором попросила его поднять перед Верховной Радой Украины вопрос о назначении внеочередных выборов Житомирского областного совета, поскольку она не может полноценно работать из-за прекращения полномочий некоторых депутатов.