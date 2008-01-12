Турчинов призывает не создавать очереди в отделениях Ощадбанка

Первый вице-премьер министр Украины Александр ТУРЧИНОВ призывает граждан не создавать ненужных очередей в отделениях Ощадбанка при получении компенсационных выплат по вкладам Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Уважаемые граждане, не нужно спешить, не нужно создавать очереди, не нужно приходить с утра и дежурить возле сберегательных касс. Правительство Юлии ТИМОШЕНКО выполнит свои обязательства, обязательства, которые взяло на себя добровольно, по собственной инициативе, и системно, начиная с сегодняшнего дня, вы будете получать ваши сбережения», - сказал А.ТУРЧИНОВ, обращаясь к гражданам Украины.

«Создание очередей - это исключительно создание самим себе проблем, не нужно никуда спешить», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что нет ограничений в регистрации граждан как вкладчиков Сбербанка СССР. Кроме того, те граждане, которые по тем или иным причинам не будут внесены в Реестр, получат приглашение прийти в учреждение Ощадбанка и получить компенсационную выплату, сказал он.