Фюле оплакивает погибших в Киеве и призывает к диалогу

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

«Оплакиваю смерти и травмы в Киеве», - написал он.

Также он добавил: «Я подчеркивал неоднократно: насилие и противостояние поставит будущее страны под угрозу. Единственный путь - это диалог».

По предварительным подсчетам и информации СМИ сегодня в Киеве было убито 15 человек.

В частности, трех майдановцев убили возле Дома офицеров. Их имена уже известны. Это - Сергей Дидыч из г. Городенки на Прикарпатье, Владимир Кищук из Запорожской области и Сергей Шаповал из Киева.

Еще два тела были зафиксированы журналистами на баррикаде у выхода со станции метро Крещатик на Институтской, где впоследствии был убит еще один активист.

Также сообщалось, о погибшем возле Верховной Рады и двух - в Мариинском парке.

В МВД сообщают о 6 погибших правоохранителях от огнестрельных ранений во время массовых беспорядков в Киеве.