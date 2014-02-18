Появилось фото и видео избиения бойцов ВВ
15:24, 18 февраля 2014Политика
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Появилось фото и видео избиения митингующими бойцов Внутренних войск.
Фото Михаил Малиновский
В Интернете появилось видео избиения митингующими бойцов ВВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня в правительственном квартале в Киеве возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями. Митингующие бросают камни в стражей порядка, те применяют травматические ружья, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Снайперы стреляют в участников протестов с крыш домов. Сообщается о десятках раненых с обеих сторон. В Киеве замечено сотни «титушек" с железными палками.
Фото: Михаил Малиновский
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