Появилось фото и видео избиения бойцов ВВ

В Интернете появилось видео избиения митингующими бойцов ВВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в правительственном квартале в Киеве возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями. Митингующие бросают камни в стражей порядка, те применяют травматические ружья, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Снайперы стреляют в участников протестов с крыш домов. Сообщается о десятках раненых с обеих сторон. В Киеве замечено сотни «титушек" с железными палками.