В Тернополе объявлен Год Степана Бандеры

В Тернополе 2008-й год объявлен Годом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по инициативе Конгресса украинских националистов приняли сегодня депутаты городского совета на внеочередной сессии.

Кроме этого, депутаты приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором просят присвоить С.Бандере звание Героя Украины.

«Присвоение такого звания станет самым лучшим почтением памяти великого лидера украинской нации как политического и общественного деятеля ХХ века, популяризации его политического наследия и роли в национальном и духовном возрождении Украинского государства», – говорится в обращении.

Депутаты также напомнили, что 1 января 2009 года будет отмечаться 100-летний юбилей со дня рождения С.Бандеры, который стал «символом свободы и борьбы за государственность украинской нации».

Как сообщал УНИАН, с просьбой присвоить почетное звание Героя Украины Степану Бандере (посмертно) обратился к Президенту Украины 10 января и Ивано-Франковский областной совет.