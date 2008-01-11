Блок Литвина не хочет входить в жесткие рамки

Народный депутат Украины (фракция Блока Литвина) Михаил СИРОТА заявляет, что Блок Литвина не будет входить в объединенную оппозицию с Партией регионов.

Об этом говорится в комментарии М.СИРОТЫ, переданном УНИАН пресс-службой депутата.

“На избирательной кампании мы говорили избирателям, что не пойдем в оппозицию, а будем делать все от нас зависящее для реализации наших программных избирательных принципов», - отметил М.СИРОТА, комментируя заявления из Партии регионов относительно возможности создания объединенной парламентской оппозиции в составе Блока Литвина, Партии регионов и КПУ.

В то же время депутат отметил, что Блок Литвина не может быть в коалиции, поскольку много программных положений коалиции не воспринимают, например - принятие новой Конституции на референдуме, вхождение в НАТО, свободный рынок земли и т. п. Но, по словам М.СИРОТЫ, много положений правительственной коалиции совпадают с программными положениями Блока Литвина, следовательно, по этим вопросам его представители будут активно сотрудничать с парламентским большинством.

“Мы будем поддерживать все здоровое, полезное, что будет продуцировать как коалиция, так и оппозиция”, - подчеркнул М.СИРОТА, добавив, что Блок Литвина не будет входить в жесткие рамки, которые навязывают с одной или другой стороны.

Как сообщал УНИАН, в интервью, размещенном на официальном сайте КПУ, народный депутат Украины, член фракции КПУ Александр ГОЛУБ заявил, что Коммунистическая партия Украины готова подписать с Партией регионов соглашение об объединенной оппозиции.

В то же время, другой представитель фракции КПУ Екатерина САМОЙЛИК отметила, что партия не принимала решения о создании объединенной оппозиции с Партией регионов. «Официального решения Коммунистическая партия Украины не принимала. Эти заявления – это частные мнения членов нашей партии», – заявила она.

В то же время, на официальном сайте Партии регионов размещены позиции народного депутата Украины от Партии регионов Юрия МИРОШНИЧЕНКО, который заявил: “Конкретно условия объединения не обсуждались. Но в целом политика нашей партии заключается в том, чтобы все фракции меньшинства координировали свою работу, и, конечно, задача максимум – это сформировать объединенную оппозицию”.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО также сообщил, что с фракциями КПУ и Блока Литвина проводятся предварительные консультации по поводу создания единой оппозиции.

Как известно, парламентское большинство в ВР образовали фракции БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона”, в меньшинстве – фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.