На лечение в Польше уже выехали 10 євромайданівців

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Польши Марцин Войцеховский, пишет Украинская правда.

По его словам, накануне в Варшаву вылетели еще три активиста Майдана.

Войцеховский сообщил, что все активисты чувствуют себя хорошо.

Вместе с тем врач Ольга Богомолец на своей сторици в Facebook сообщила информацию об условиях реабилитации раненых в Украине и за рубежом.

"На реабилитацию за рубежом мы по предварительному согласованию с посольствами, возможности которых ограничены - отбираем только тех пострадавших, которым не может быть оказана соответствующая помощь в Украине. А именно - протезирование удаленных глаз, рук, тяжелые травмы головного мозга, если пострадавшие транспортабельны", - отметила врач.

Пострадавшие с сотрясениями мозга, гематомами, ушибами, переломами и другим, которым для выздоровления нужно лишь время и медицинское обеспечение, проходят лечение в Украине.

"Если пострадавшие находятся под подпиской о невыезде - лечение за рубежом не может быть обеспечено посольствами, но пострадавшие могут направить информацию о себе и, как только запрет на выезд будет снят, информация об их потребностях будет передана посольствам", - отметила Богомолец.

По ее словам, в большинстве стран украинская диаспора принимает активное участие в реабилитации пострадавших, "и собственно она принимает окончательное решение о ее желании и возможности оказать персональную финансовую помощь пострадавшим".

"Центр принимает информацию о всех раненых на майданах Украины и вносит ее соответствующий реестр. Контакт для связи (063-2330303) или почта info@bogomolets.com", - отметила врач.