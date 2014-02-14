Президент обещает защищать малый и средний бизнес

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналисту Виталию Коротичу, которое транслировал сегодня телеканал «Интер».

По его словам, сегодня возник вопрос, как создать механизмы защиты малого и среднего бизнеса. «Если большой бизнес себя уже где-то нашел – и как защищаться и так далее, то малый и средний бизнес таких возможностей не имеет», - подчеркнул Президент.

Читайте такжеЯнукович высказывается за проведение референдума по самым болезненным вопросам

Он рассказал, что в свое время ему приходилось бороться с рекетом: «Когда-то в далекие времена, когда я начал работать еще в регионе руководителем, тогда был рекет. Царил. Я обратился и к бизнесу и, как говорят, к тем, кто занимался этим давлением на бизнес. Обратился и сказал: одним сказал - не платите, а другим сказал – не берите».

«Мы включили общественность, дали телефоны, в том числе и я свои личные телефоны дал. Вы знаете, нам удалось преодолеть этот, это тогда был вызов, потому что развития не было в регионе. И мы это трудно, но преодолели. Подошли к этим вопросам, как говорят, творческий был подход», - прибавил он.

Янукович заметил, что сегодня также нужно подходить к вопросу преодоления коррупции с разных сторон. «Безусловно, законодательно, безусловно, нужно организационно, то есть имплементировать данные законы и их выполнять. И я наиболее заинтересованный человек в этом, откровенно скажу, потому что иногда ко мне доходит информация, что в чем-то есть мои собственные интересы. Мой собственный интерес в том, чтобы страна была стабильной, чтобы она развивалась. И я за эти слова отвечаю. Поэтому буду выполнять эту работу в ближайшие дни, буду организовывать», - сказал Президент.

«В том числе и лично сам буду заниматься этим вопросам. Оно для нас имеет сегодня уже критическую цену», - пообещал Янукович.