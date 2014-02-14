Политолог: Янукович не согласится на возврат Конституции 2004 года

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Каждый надеется на свою победу. Это своего рода выматывание противника. Кризис не уходит, он превратился в повседневную часть нашего существования», - сказал он.

Карасев добавил, что власть не пойдет на уступки. «Янукович не согласится на реформу Конституции 2004 года. Если он потеряет власть – то потеряет силовиков», - считает политолог.

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По его мнению, после 17 февраля власть может не проявить милосердие. «Власть будет действовать более жестко. Президент мягок в словах, но жесткий в делах», - подчеркнул Карасев.

Такого же мнения придерживается директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. Однако он добавил, что ситуацию в стране трудно решить мирным путем. «Ни одна из сторон не идет на компромисс», - заявил он.