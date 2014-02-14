Суд обязал Кличко объяснить, за что ему дали немецкий орден

Данную информацию запрашивал депутат от «Батькивщины», сообщает издание Закон и Бизнес.

Соответствующее постановление по делу №816/410/14 суд вынес 13 февраля.

Напомним, 13 января депутат Зиньковской городского совета из фракции «Батькивщина» Сергей Сало направил запрос к Виталию Кличко с просьбой сообщить, за какие именно заслуги тот стал кавалером ордена иностранной государственной награды, а именно - ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». 17 января В.Кличко официально отказался предоставлять такую информацию.

Читайте такжеВ ПР заявили, что Кличко должен отказаться от разрешений на жительство за рубежомПроанализировав содержание информации, которая запрашивалась истцом, положения действующего законодательства, правовую позицию Конституционного Суда, изложенную в решении от 20.01.2012 №2-рп, а также приняв к сведению Резолюцию ПАСЕ от 25.12.2008 №1165(1998), Полтавский окружной админсуд пришел к выводу, что «такая информация представляет общественный интерес и должна предоставляться спрашивающим информации в порядке, установленном Законом №2939».