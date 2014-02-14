В Свободе заявляют, что решение о разблокировании админзданий примут на вече

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ВО "Свобода" Тараса Косивского.

"Решение будет озвучено на воскресном вече", - подчеркнул Косивский.

По его словам, активисты "Свободы" в регионах ничего не будут делать без решения Майдана.

Напомним, срок, отведенный законом "об амнистии" для освобождения админзданий и транспортных путей, заканчивается 17 февраля.Читайте такжеКличко не успел посетить активистов в черкасском СИЗО - суд всех отпустилУчастники Евромайдана блокируют шесть зданий органов государственной власти и местного самоуправления: Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую областные государственные администрации, а также Киевскую городскую госадминистрацию, Сокальскую районную госадминистрацию Львовской области и сессионный зал Полтавского облсовета.

В оппозиции, в свою очередь, ставили условием разблокирования зданий освобождение арестованных активистов от уголовной ответственности. Сегодня в Штабе найсопротивления сообщили, что суд освободил из-под стражи последнего задержанного. Однако уголовные производства относительно их остаются открытыми.