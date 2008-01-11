Коммунисты еще думают над предложением Януковича

Коммунистическая партия Украины не принимала решения о создании объединенной оппозиции с Партией регионов.

Об этом в интервью радио “Свобода” заявила представитель КПУ Екатерина САМОЙЛИК.

«Мы не принимали политического решения по этому вопросу. Мы его на президиуме центрального комитета действительно в принципе обсудили и сказали, что такая объединенная оппозиция возможна лишь при условии определения принципиальных положений, вокруг которых мы можем объединиться. Но официального решения Коммунистическая партия Украины не принимала. Эти заявления – это личные мнения членов нашей партии», – заявила Е.САМОЙЛИК.

«Поскольку партия демократическая, то каждый может высказываться», – добавила она.

Кроме того, Е.САМОЙЛИК отметила, что Компартия не будет поддерживать новую редакцию закона о Кабинете министров, которую внес в парламент Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Это десять шагов навстречу Экс-президенту Украины КУЧМЕ. Это шаги к установлению диктатуры, шаги к установлению в Украине исключительно президентской республики. И поэтому, конечно, такую редакцию мы не поддержим», – сказала Е.САМОЙЛИК.

Как сообщал УНИАН, 10 января народный депутат Украины, член фракции КПУ Александр ГОЛУБ заявил, что Компартия готова подписать с Партией регионов соглашение об объединенной оппозиции.