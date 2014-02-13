Горловские титушки под прикрытием милиции напали на активистов донецкого Евромайдана

Об этом Gazeta.ua сообщили задержанные.

"Мы пришли на встречу с Александром Солонтаем, молодежным экспертом, в "Антикафе" (в центре Донецка, на улице Артема - ред.)", - говорит активистка Ольга Шейко.

"Перед встречей мы увидели на улице около 30 титушек. Началось общение, после этого 3 человека с улицы с георгиевскими ленточками вошли к нам, среди них я узнала Владимира Клочко и Алексея Петрова (горловчане, которые раньше участвовали в силовом разгоне донецкого Евромайдана – Gazeta.ua). Сначала просто стояли, потом стали спорить с Солонтаем, придираться. Разговор шел о вариантах дальнейшего развития событий в стране. Потом вошли работники милиции, спросили: "Кто вызывал милицию?" Мы ответили, что не вызывали. Они развернулись и ушли. А потом залетают бандиты (в это время, возможно, милиционеры были в соседнем зале – там всего три зала) и начинают все крушить. Ломать мебель, бить людей. Примерно 15 молодчиков. Били руками, ногами, хватали столы и одному парню стол попал в лицо. Агрессоры были в капюшонах, с лицами закрытыми шарфами и свитерами. Одному из наших ребят попали столом в лицо. Они громят, бьют всех подряд, и тут кто-то достал баллончик и распылил. Все стали выбегать на улицу, а там уже нас ждали автозаки", - добавила она.

"Среди тех кто на нас напал, я узнал несколько человек, которые раньше избивали нашего Олега Желнакова", - говорит задержанный Богдан Новак.

Никого из нападавших милиция задерживать не стала, зато в райотдел доставили 12 человек из числа пострадавших, включая журналиста сайта "Новости Донбасса" Виталия Сизова и Александра Солонтая, а так же 7 активистов Донецкого евромайдана. Сейчас они дают показания.

В настоящее время Воршиловский райотдел милиции расследует около 10 уголовных производств по фактам нападения на активистов и препятствия профессиональной деятельности журналистов. В этих заявлениях речь идет об одних и тех же лицах, которые оказывают силовое давление на евроомайдановцев, начиная с 19 января.

Нескольких агрессоров пострадавшие опознали и назвали имена, но никто из этих криминальных спортсменов до сих пор не задерджан и даже не опрошен.